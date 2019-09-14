У Саудівській Аравії горить один з найбільших НПЗ в світі. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n126771-u-saudivskiy-araviyi-goryt-odyn-z-naybilshyh-npz-v-sviti-foto-video.html

Ракурс

Один з найбільших в нафтопереробних заводів світу компанії Saudi Aramco горить в Саудівській Аравії.

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Він розташований на родовищі Абкайк. Про це повідомляють місцевий телеканал Al-Arabiya та Associated Press, передають УНН.

За словами свідків, на місці події перед пожежею були чутні звуки пострілів. Офіційна влада заявила про атаку безпілотників. Кількість загиблих або постраждалих поки невідома.

Масштабна пожежа і чорний дим можна побачити здалеку. Пожежникам вдалося взяти під контроль вогонь.

Компанія Saudi Aramco щодня переробляє до 7 млн ​​т барелів нафти. У 2016 році бойовики-смертники з терористичної організації «Аль-Каїда» вже намагалися влаштувати вибух на заводі, але їхня спроба провалилася.

Drones attack world’s largest oil processing facility in #Saudi_Arabia & an oilfield operated by Saudi Aramco. pic.twitter.com/RQwQZtyM1a — All India Radio News (@airnewsalerts) September 14, 2019

Зазначимо, що в 2018 році Moody’s Investors Service назвав державну компанію Saudi Aramco найприбутковішою в світі з чистим прибутком 111,1 млрд дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня в США сталася масштабний вибух і пожежа на нафтопереробному заводі Philadelphia Energy Solutions в штаті Філадельфія