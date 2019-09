Один з найбільших в нафтопереробних заводів світу компанії Saudi Aramco горить в Саудівській Аравії.

Він розташований на родовищі Абкайк. Про це повідомляють місцевий телеканал Al-Arabiya та Associated Press, передають УНН.

За словами свідків, на місці події перед пожежею були чутні звуки пострілів. Офіційна влада заявила про атаку безпілотників. Кількість загиблих або постраждалих поки невідома.

Масштабна пожежа і чорний дим можна побачити здалеку. Пожежникам вдалося взяти під контроль вогонь.

Компанія Saudi Aramco щодня переробляє до 7 млн ​​т барелів нафти. У 2016 році бойовики-смертники з терористичної організації «Аль-Каїда» вже намагалися влаштувати вибух на заводі, але їхня спроба провалилася.

