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Вибух на заводі у Філадельфії. Фото: NBC Philadelphia

Масштабна пожежа сталася на нафтопереробному заводі в США (ВІДЕО)

21 чер 2019, 17:26
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Потужний вибух та масштабна пожежа сталася 21 червня на нафтопереробному заводі Philadelphia Energy Solutions у штаті Філадельфія.

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Наразі причини вибуху невідомі. Рятувальники зазначили, що частково змогли ліквідувати загоряння. Незважаючи на надзвичайну подію та сильне задимлення, людей з прилеглих територій не евакуйовували. Згодом Управління з надзвичайних ситуацій в Філадельфії видало наказ про надання жителям укриття на схід від місця пожежі. Про це повідомляє NBC Philadelphia.

Очевидці стверджують, що вибух настільки був потужним, що будинки затрусилися. Після пожежі густий дим накрив більшу частину Сентер Сіті та Південної Філадельфії.

Як відомо, Philadelphia Energy Solutions — найбільший нафтопереробний завод на східному узбережжі США. На цьому підприємстві працюють майже 1 тис. робітників, завод функціонує вже понад 150 років.

Нагадаємо, 15 червня на перетині вул. Бульварно-Кудрявської та Тургенівської у Києві прогримів потужний вибух, який призвів до руйнувань кількох нежитлових будівель.


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