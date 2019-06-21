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Взрыв на заводе в Филадельфии. Фото: NBC Philadelphia

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США (ВИДЕО)

21 июн 2019, 17:26
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Мощный взрыв и масштабный пожар произошел 21 июня на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в штате Филадельфия.

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Пока причины взрыва неизвестны. Спасатели отметили, что частично смогли ликвидировать возгорание. Несмотря на чрезвычайное происшествие и сильное задымление, людей с прилегающих территорий не эвакуировали. Впоследствии Управление по чрезвычайным ситуациям в Филадельфии издало приказ о предоставлении жителям укрытия на восток от места пожара. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько мощным, что дома затряслись. После пожара густой дым накрыл большую часть Сентер Сити и Южной Филадельфии.

Как известно, Philadelphia Energy Solutions — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье США. На этом предприятии работают почти 1 тыс. рабочих, завод функционирует уже более 150 лет.

Напомним, 15 июня на пересечении ул. Бульварно-Кудрявской и Тургеневской в Киеве прогремел мощный взрыв, который привел к разрушениям нескольких нежилых зданий.


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