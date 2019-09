Один из крупнейших в нефтеперерабатывающих заводов мира компании Saudi Aramco горит в Саудовской Аравии.

Он находится на месторождении Абкайк. Об этом сообщают местный телеканал Al-Arabiya и Associated Press, передают УНН.

По словам свидетелей, на месте происшествия перед пожаром были слышны звуки выстрелов. Официальные власти заявили об атаке беспилотников. Количество погибших или пострадавших пока неизвестно.

Масштабный пожар и черный дым можно увидеть издалека. Пожарникам удалось взять под контроль огонь.

Компания Saudi Aramco ежедневно перерабатывает до 7 млн т баррелей нефти. В 2016 году боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида» уже пытались устроить взрыв на заводе, но их попытка провалилась.

Drones attack world’s largest oil processing facility in #Saudi_Arabia & an oilfield operated by Saudi Aramco. pic.twitter.com/RQwQZtyM1a