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В Саудовской Аравии горит один из крупнейших НПЗ в мире. Фото: Politeka
В Саудовской Аравии горит один из крупнейших НПЗ в мире (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n126771-v-saudovskoy-aravii-gorit-odin-iz-krupneyshih-npz-v-mire-foto-video.htmlРакурс
Один из крупнейших в нефтеперерабатывающих заводов мира компании Saudi Aramco горит в Саудовской Аравии.
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Он находится на месторождении Абкайк. Об этом сообщают местный телеканал Al-Arabiya и Associated Press, передают УНН.
По словам свидетелей, на месте происшествия перед пожаром были слышны звуки выстрелов. Официальные власти заявили об атаке беспилотников. Количество погибших или пострадавших пока неизвестно.
Масштабный пожар и черный дым можно увидеть издалека. Пожарникам удалось взять под контроль огонь.
Компания Saudi Aramco ежедневно перерабатывает до 7 млн т баррелей нефти. В 2016 году боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида» уже пытались устроить взрыв на заводе, но их попытка провалилась.
Drones attack world’s largest oil processing facility in #Saudi_Arabia & an oilfield operated by Saudi Aramco. pic.twitter.com/RQwQZtyM1a— All India Radio News (@airnewsalerts) September 14, 2019
Отметим, что в 2018 году Moody’s Investors Service назвал государственную компанию Saudi Aramco самой прибыльной в мире с чистой прибылью 111,1 млрд долл.
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в США произошел масштабный взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в штате Филадельфия
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