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Ракурс
В Саудовской Аравии горит один из крупнейших НПЗ в мире. Фото: Politeka

В Саудовской Аравии горит один из крупнейших НПЗ в мире (ФОТО, ВИДЕО)

14 сен 2019, 11:20
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Один из крупнейших в нефтеперерабатывающих заводов мира компании Saudi Aramco горит в Саудовской Аравии.

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Он находится на месторождении Абкайк. Об этом сообщают местный телеканал Al-Arabiya и Associated Press, передают УНН.

По словам свидетелей, на месте происшествия перед пожаром были слышны звуки выстрелов. Официальные власти заявили об атаке беспилотников. Количество погибших или пострадавших пока неизвестно.

Пожар в Саудовской Аварии. Фото: airnewsalerts

Масштабный пожар и черный дым можно увидеть издалека. Пожарникам удалось взять под контроль огонь.

Компания Saudi Aramco ежедневно перерабатывает до 7 млн т баррелей нефти. В 2016 году боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида» уже пытались устроить взрыв на заводе, но их попытка провалилась.

Отметим, что в 2018 году Moody’s Investors Service назвал государственную компанию Saudi Aramco самой прибыльной в мире с чистой прибылью 111,1 млрд долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в США произошел масштабный взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в штате Филадельфия


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