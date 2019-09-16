Кім Чен Ин надіслав листа Трампу, в якому запросив його до КНДР. Фото: Анадолу

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Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, запросив американського президента Дональда Трампа відвідати КНДР. Запрошення він надіслав йому у вигляді листа.

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Це вже друге послання від Кім Чен Ина до американського лідера на тлі припинення переговорів про денуклеаризацію. Воно було передано Трампу в третій тиждень серпня. У зверненні до президента США лідер КНДР зазначив, що готовий зустрітися з ним на ще одному саміті, передає телеканал Al Jazeera.

Востаннє глави двох держав зустрічалися в демілітаризованій зоні між двома Кореями у червні цього року. Тоді Кім Чен Ин і Трамп погодилися відновити переговори, які зайшли у глухий кут після невдалого другого саміту між двома лідерами в лютому минулого року.

Всього ж із червня минулого року президент США та лідер КНДР зустрічалися тричі. На зустрічах вони обговорювали шляхи врегулювання кризи у зв’язку з ракетно-ядерними програмами КНДР. При цьому істотного прогресу досягти їм не вдалося.

Нагадаємо, що Трамп став першим американським президентом, що побував у Північній Кореї. ​