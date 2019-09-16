Заворушення в Харкові: затримано трьох осіб, їх підозрюють у нападі на поліцейських. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126815-zavorushennya-v-harkovi-zatrymano-troh-osib-yih-pidozruut-v-napadi-na-policeyskyh.html

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Поліція Харкова затримала трьох учасників масових заворушень, які сталися вчора під час ЛГБТ-параду на вулиці Римарській.

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Всього в поліцейське відділення були доставлені 17 порушників, але тільки трьох з них поліція затримала. Їм готуються повідомити підозру, заявили в прес-службі Національної поліції.

За даними правоохоронців, в результаті дій затриманих постраждали двоє поліцейських. У бік силовиків група молодих людей розпорошила сльозогінний газ.

Затримані перебувають у Шевченківському відділі поліції. Слідство почалося відносно двох жителів Харкова і одного уродженця Івано-Франківської області.

Слідчі мають намір оголосити їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, що марш розпочався вдень 15 вересня на площі Свободи в Харкові. На захід вийшли близько 3 тис. осіб. Після завершення параду в місті сталися сутички, зокрема, на вулиці Римарській.