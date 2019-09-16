У Колумбії літак впав на житлові будинки, загинуло семеро людей. Фото: ГЛАС

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Авіакатастрофа в Колумбії сталася вчора. В результаті падіння двомоторного літака загинули семеро людей.

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Інцидент стався на заході південноамериканської держави. Двомоторний літак прямував у бік муніципалітету Лопес-де-Микай, але через кілька хвилин після зльоту він впав на житловий квартал, повідомила газета El Tiempo.

За даними місцевого видання, інцидент стався в другій половині дня в місті Попаян.

Всього на борту повітряного судна перебували дев’ятеро осіб. Загинули п’ятеро пасажирів і двоє пілотів. Тих, хто вижив, в екстреному порядку госпіталізували в найближчі лікарні.

На місці аварії працюють фахівці, які почали розслідування.

Офіційні особи Колумбії поки не можуть назвати точну причину падіння літака.

Нагадаємо, що 17 серпня авіакатастрофа легкомоторного літака сталася в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк (США). Тоді загинула одна людина.