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У Колумбії літак впав на житлові будинки, загинуло семеро людей. Фото: ГЛАС
У Колумбії літак впав на житлові будинки, загинуло семеро людей (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n126814-u-kolumbiyi-litak-vpav-na-jytlovi-budynky-zagynulo-semero-ludey-video.htmlРакурс
Авіакатастрофа в Колумбії сталася вчора. В результаті падіння двомоторного літака загинули семеро людей.
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Інцидент стався на заході південноамериканської держави. Двомоторний літак прямував у бік муніципалітету Лопес-де-Микай, але через кілька хвилин після зльоту він впав на житловий квартал, повідомила газета El Tiempo.
За даними місцевого видання, інцидент стався в другій половині дня в місті Попаян.
Всього на борту повітряного судна перебували дев’ятеро осіб. Загинули п’ятеро пасажирів і двоє пілотів. Тих, хто вижив, в екстреному порядку госпіталізували в найближчі лікарні.
На місці аварії працюють фахівці, які почали розслідування.
Офіційні особи Колумбії поки не можуть назвати точну причину падіння літака.
Нагадаємо, що 17 серпня авіакатастрофа легкомоторного літака сталася в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк (США). Тоді загинула одна людина.
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