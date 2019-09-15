Волкер: Україну не схилятимуть до проведення виборів в ОРДЛО до завершення окупації

Курт Волкер, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n126813-volker-ukrayinu-ne-shylyatymut-do-provedennya-vyboriv-v-ordlo-do-zavershennya-okupaciyi.html

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Міжнародні партнери України не схилятимуть нашу державу до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей — до реалізації так званої «формули Штайнмаєра», доки там залишатимуться підконтрольні РФ сили.

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Про це спецпредставник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заявив в нещодавньому інтерв’ю ТСН.

За словами Волкера, він часто спілкується зі своїми німецькими та французькими колегами й вони не бачать можливості проведення виборів на контрольованих Росією територіях.

Я не бачу сценарію, що Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація «формули Штайнмаєра» можлива лише після того, як вибори відбудуться, — наголосив Волкер.

«Формула Штейнмаєра», названа так «на честь» колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, полягає у проведенні виборів в ОРДЛО під контролем ОБСЄ. Після їх проведення ОБСЄ має зробити висновок щодо того, чи відповідали ці вибори міжнародним стандартам.

У випадку схвального висновку ОБСЄ набуває чинності законодавство про «спеціальний статус» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Для того, аби мати вибори вільними та чесними, потрібне вільне, спокійне, безпечне середовище, — наголошує Волкер. — Й поки ми не бачимо, аби Росія на це погодилася чи щось для цього зробила.

Волкер наголошує, що для того, щоб «формула Штейнмаєра» запрацювала, мають бути розформовані підтримувані Росією незаконні збройні формування. Крім того, в регіоні має бути відновлена стабільність — шляхом розміщення миротворців або в інший спосіб.

«Формула Штайнмаєра» починається з виборів, але спочатку ми маємо дійти до цієї точки, аби мати вільні вибори, — наголосив Волкер. — Безпека, очевидно, має бути перш за все.

Волкер зауважив, що наразі на окупованих територіях відсутня свобода пересування, учасники виборів від різних політичних сил у випадку їх проведення не матимуть можливості здійснювати там виборчу кампанію, зокрема відсутні можливості для проведення мітингів та інших публічних заходів.

Відповідаючи на питання щодо можливості послаблення антиросійських санкцій, Волкер зауважив, що США розглядатимуть це питання, якщо Росія виконуватиме мінські угоди. Запроваджені за Крим санкції будуть чинними доти, доки Росія продовжувати окупацію півострова.

Волкер висловив переконання, що в майбутньому Крим повернеться до складу України, проте коли саме це станеться, наразі передбачити не може.

Нагадаємо, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак нещодавно заявив, що"План Штайнмаєра" необхідно використати Україні заради виконання мінських домовленостей.