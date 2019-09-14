Глава ОБСЄ Мірослав Лайчак. Фото: Midhat Poturovic

https://racurs.ua/ua/n126781-glava-obsie-pidtrymav-vprovadjennya-formuly-shtaynmaiera-na-donbasi.html

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«План Штайнмаєра» необхідно використати Україні заради виконання мінських домовленостей, впевнені в ОБСЄ.

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Мир на Донбасі може настати лише після повного виконання мінських угод. Для цього варто використати так званий план Штайнмаєра. Про це 14 вересня у виступі на щорічному форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак, передає «Європейська правда».

У нас є план — це мінські угоди. У нас є інструменти — це нормандський формат і трек Курта Волкера. Чого на досі не вистачало — то це політичної волі. Ми бачили, що сторони показують одна на одну та звинувачують одна іншу у нульовому прогресі. Тепер, із приходом президента Зеленського є і це, — зазначив очільник ОБСЄ.

За словами словацького дипломата, Києву й Москві необхідно й надалі крокувати один одному назустріч. Як приклад успішних переговорів між владою двох країн Лайчак назвав обмін полоненими та початок розведення сил у Станиці Луганській.

Нагадаємо, 13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що легітимні вибори на окупованому Донбасі можуть пройти лише за українськими законами. Це може відбутися після відведення військ.

Сьогодні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися тільки тоді, коли Росія виведе звідти свої війська. У США наголошують, що необхідно забезпечити безпеку для українських громадян під час проведення виборів.