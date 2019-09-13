Зеленський розповів про вибори на окупованому Донбасі. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n126759-zelenskyy-rozpoviv-pro-vybory-na-okupovanomu-donbasi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що легітимні вибори на окупованому Донбасі можуть пройти лише за українськими законами та після відведення військ.

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Детальніше коментувати вибори на Донбасі Зеленський готовий лише після узгодження цих питань у нормандському форматі. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, який транслювали українські ЗМІ.

За словами Зеленського, українська сторона готує план переговорів та узгоджує дату саміту. Питання виборів на Донбасі є частиною мінських домовленостей.

Зеленський зазначає, що спочатку має пройти обмін людей, розведення військ у Золотому та Петровському, а потім розведення сил на всій території у 400 км.

Лише за таких умов за українськими законами на Донбасі можуть пройти легітимні вибори.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні представник уряду в українському парламенті Ірина Верещукзаявила, що місцеві вибори в Україні планують провести наступного року у квітні. Точної дати поки немає, адже це питання ще узгоджують.