Найгірша за останні 100 років негода в Іспанії забрала життя. Фото: Испания по-русски

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Ракурс

В Іспанії найгірша за понад сто років негода (з 1917 року) стала причиною масштабної повені.

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Внаслідок негоди вже загинули троє осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Сильні дощі викликали повінь на південному сході Іспанії. В Альмерії сьогодні водій авто затонув під час проїзду тунелем. Величезна кількість води за лічені хвилини затопила тунель та авто, у якому було троє осіб. Поліцейський встиг врятували лише двох.

Напередодні також загинули 61-річний водій автомобіля та його 51-річна сестра на автошляху за 100 км на південь від Валенсії.

Intense flooding in Ontinyent, Vall d’Albaida, Valencia, east Spain this morning, September 12th! Report: @Batalletapic.twitter.com/rq7lwJaeDW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 12, 2019

Наразі рятувальники евакуювали з затоплених будинків та авто щонайменше 145 осіб.

У регіоні закрили більшу частину шкіл та аеропорти у містах Мурсія та Альмерія.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня у Японії через значну повінь загинули троє осіб. Сильний потік води змив японців на авто у ріку, де вони й затонули.