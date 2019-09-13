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Ракурс
Худшая за последние 100 лет непогода в Испании унесла жизни. Фото: Испания по-русски

Худшая за последние 100 лет непогода в Испании унесла жизни (ФОТО)

13 сен 2019, 18:35
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В Испании худшая за сто лет непогода (с 1917 года) стала причиной масштабного наводнения.

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В результате непогоды уже погибли три человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сильные дожди вызвали наводнение на юго-востоке Испании. В Альмерии сегодня водитель авто затонул во время проезда по туннелю. Огромное количество воды за считанные минуты затопило тоннель и авто, в котором было три человека. Полицейский успел спасли лишь двух.

Наводнение в Испании. Фото: twitter.com/mlnangalama

Накануне также погибли 61-летний водитель автомобиля и его 51-летняя сестра на автодороге в 100 км к югу от Валенсии.

Сейчас спасатели эвакуировали из затопленных домов и авто минимум 145 человек.

В регионе закрыли большую часть школ и аэропорты в городах Мурсия и Альмерия.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа в Японии из-за значительного наводнения погибли три человека. Сильный поток воды смыл японцев на авто в реку, где они и затонули.


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