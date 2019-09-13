Худшая за последние 100 лет непогода в Испании унесла жизни. Фото: Испания по-русски

https://racurs.ua/n126758-hudshaya-za-poslednie-100-let-nepogoda-v-ispanii-unesla-jizni-foto.html

Ракурс

В Испании худшая за сто лет непогода (с 1917 года) стала причиной масштабного наводнения.

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В результате непогоды уже погибли три человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сильные дожди вызвали наводнение на юго-востоке Испании. В Альмерии сегодня водитель авто затонул во время проезда по туннелю. Огромное количество воды за считанные минуты затопило тоннель и авто, в котором было три человека. Полицейский успел спасли лишь двух.

Накануне также погибли 61-летний водитель автомобиля и его 51-летняя сестра на автодороге в 100 км к югу от Валенсии.

Intense flooding in Ontinyent, Vall d’Albaida, Valencia, east Spain this morning, September 12th! Report: @Batalletapic.twitter.com/rq7lwJaeDW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 12, 2019

Сейчас спасатели эвакуировали из затопленных домов и авто минимум 145 человек.

В регионе закрыли большую часть школ и аэропорты в городах Мурсия и Альмерия.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа в Японии из-за значительного наводнения погибли три человека. Сильный поток воды смыл японцев на авто в реку, где они и затонули.