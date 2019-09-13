Дело о «скифском золоте»: Украина требует отвод судьи из-за возможной предвзятости. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126757-delo-o-skifskom-zolote-ukraina-trebuet-otvod-sudi-iz-za-vozmojnoy-predvzyatosti.html

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Украина подала ходатайство в Апелляционный суд Амстердама касательно отвода судьи по делу о «скифском золоте».

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Министерству юстиции Украины, которое с 2015 года представляет украинские интересы в деле о возврате музейной коллекции «Крым. Золотой остров в Черном море», стало известно о возможной предвзятости указанного лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим Украина сомневается в объективности рассмотрения дела этим судьей. Установлено, что судья в течение нескольких лет представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС».

Также указанное лицо тесно сотрудничало с адвокатами, представляющими интересы крымских музеев в деле «скифского золота».

Украина впервые обратилась об отводе судьи 9 сентября, однако 12 сентября секретарь суда ответил, что судья не видит оснований для самоотвода. Сегодня Украина подала ходатайство относительно этого заявления.

Отметим, что этот суд рассматривает апелляцию на решение Окружного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года, который постановил вернуть музейные объекты на территорию Украины.

Напомним, в июле во время рассмотрения дела о «скифском золоте» суд подтвердил непризнание аннексии Крыма.