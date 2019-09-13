Справа про «скіфське золото»: Україна вимагає відводу судді через можливу упередженість. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126757-sprava-pro-skifske-zoloto-ukrayina-vymagaie-vidvid-suddi-cherez-mojlyvu-uperedjenist.html

Ракурс

Україна подала клопотання до Апеляційного суду Амстердама щодо відводу головуючого судді у справі про «скіфське золото».

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Міністерству юстиції України, яке з 2015 року представляє українські інтереси у справі щодо повернення музейної колекції «Крим. Золотий острів у Чорному морі», стало відомо про можливу упередженість зазначеної особи. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У зв’язку з цим Україна має сумніви в об'єктивності розгляду справи цим суддею. Встановлено, що головуючий суддя протягом кількох років представляв інтереси російської компанії «Промнефтьстрой» у справі проти ВАТ «НК «ЮКОС».

Також зазначена особа тісно співпрацювала з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі «скіфського золота».

Україна вперше звернулась щодо відводу судді 9 вересня, однак 12 вересня секретар суду відповів, що головуючий суддя не бачить підстав для самовідводу. Сьогодні Україна подала клопотання щодо цієї заяви.

Зазначимо, що цей суд розглядає апеляцію на рішення Окружного суду Амстердама від 14 грудня 2016 року, який постановив повернути музейні об'єкти на територію України.

Нагадаємо, у липні під час розгляду справи щодо «скіфського золота» суд підтвердив невизнання анексії Криму.