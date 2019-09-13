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Масове отруєння в Мукачево: троє дітей потрапили до реанімації. Фото: 34 телеканал

Масове отруєння в Мукачево: троє дітей потрапили до реанімації

13 вер 2019, 17:36
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Масове отруєння на Закарпатті сталося в школі № 10 внаслідок розпорошення невстановленої речовини. Семеро учнів потрапили до лікарні, троє з них перебувають у реанімації, ще двоє — в інфекційному відділенні.

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Інцидент стався сьогодні близько 15.00. Передбачається, що на перерві в будівлі школи розпорошили газ із балончика. Постраждали діти у віці 11−12 років, всі вони навчаються в 6 класі, повідомляє Mukachevo.net з посиланням на Закарпатський обласний центр здоров’я та Мукачівський відділ поліції.

За попередньою інформацією, вони дістали опіки верхніх дихальних шляхів. Троє школярів непритомніли, тому їх доставили до реанімації. Але наразі, згідно з повідомленням медиків, їхній стан стабілізувався.

Причину й обставини різкого погіршення здоров’я дітей зараз з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що днями аналогічний випадок стався у Черкасах. Там унаслідок розпорошення газу в школі було евакуйовано 250 дітей, а 20 із них опинилися в лікарні.


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