Масове отруєння в Мукачево: троє дітей потрапили до реанімації. Фото: 34 телеканал

https://racurs.ua/ua/n126756-masove-otruiennya-v-mukachevo-troie-ditey-potrapyly-do-reanimaciyi.html

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Масове отруєння на Закарпатті сталося в школі № 10 внаслідок розпорошення невстановленої речовини. Семеро учнів потрапили до лікарні, троє з них перебувають у реанімації, ще двоє — в інфекційному відділенні.

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Інцидент стався сьогодні близько 15.00. Передбачається, що на перерві в будівлі школи розпорошили газ із балончика. Постраждали діти у віці 11−12 років, всі вони навчаються в 6 класі, повідомляє Mukachevo.net з посиланням на Закарпатський обласний центр здоров’я та Мукачівський відділ поліції.

За попередньою інформацією, вони дістали опіки верхніх дихальних шляхів. Троє школярів непритомніли, тому їх доставили до реанімації. Але наразі, згідно з повідомленням медиків, їхній стан стабілізувався.

Причину й обставини різкого погіршення здоров’я дітей зараз з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що днями аналогічний випадок стався у Черкасах. Там унаслідок розпорошення газу в школі було евакуйовано 250 дітей, а 20 із них опинилися в лікарні.