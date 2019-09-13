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Погода в Україні 14 вересня: синоптики обіцяють сонце, в деяких областях дощитиме. Фото: Ракурс

Погода в Україні 14 вересня: синоптики обіцяють сонце, в деяких областях дощитиме (КАРТА)

13 вер 2019, 17:14
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Погода в Україні 14 вересня принесе незначне похолодання. Синоптики прогнозують дощі в деяких областях.

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Температура повітря вдень становитиме 19−28°, а вночі опуститься до 10−17° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 14 вересня очікується сонячна і прохолодна погода. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 20−22°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Метеорологи відзначають хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень — 19−21°.

В Одесі 14 вересня Укргідрометцентр прогнозує теплу і сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 25−27°.

У Дніпрі в суботу вдень очікується незначний дощ. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 25−27°.

У Харкові 14 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 24−26°.

На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода. На небі буде хмарно. Температура повітря трохи знизиться і вночі становитиме 12−14°, вдень — 21−23°.

Погода в Україні 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр.

Магнітна буря в Києві 14 вересня не очікується. Метеорологи обіцяють переважно спокійну геомагнітну обстановку.

Геомагнітна обстановка в Києві 14 вересня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомлялося, на Канарах 2,5 тис. осіб залишаються зниклими безвісти після урагану «Доріан».

Джерело: Ракурс


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