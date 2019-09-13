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Погода в Україні 14 вересня: синоптики обіцяють сонце, в деяких областях дощитиме. Фото: Ракурс
Погода в Україні 14 вересня: синоптики обіцяють сонце, в деяких областях дощитиме (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n126755-pogoda-v-ukrayini-14-veresnya-synoptyky-obicyaut-sonce-v-deyakyh-oblastyah-doschytyme-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 14 вересня принесе незначне похолодання. Синоптики прогнозують дощі в деяких областях.
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Температура повітря вдень становитиме 19−28°, а вночі опуститься до 10−17° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
У Києві 14 вересня очікується сонячна і прохолодна погода. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 20−22°.
У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Метеорологи відзначають хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень — 19−21°.
В Одесі 14 вересня Укргідрометцентр прогнозує теплу і сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 25−27°.
У Дніпрі в суботу вдень очікується незначний дощ. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 25−27°.
У Харкові 14 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 24−26°.
На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода. На небі буде хмарно. Температура повітря трохи знизиться і вночі становитиме 12−14°, вдень — 21−23°.
Магнітна буря в Києві 14 вересня не очікується. Метеорологи обіцяють переважно спокійну геомагнітну обстановку.
Як раніше повідомлялося, на Канарах 2,5 тис. осіб залишаються зниклими безвісти після урагану «Доріан».
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