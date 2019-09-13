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Погода в Украине 14 сентября: синоптики обещают солнце, в некоторых областях будет дождь. Фото: Ракурс

Погода в Украине 14 сентября: синоптики обещают солнце, в некоторых областях будет дождь (КАРТА)

13 сен 2019, 17:14
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Погода в Украине 14 сентября принесет небольшое похолодание. Синоптики прогнозируют дожди в некоторых областях.

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Температура воздуха днем составит 19−28°, а ночью опустится до 10−17° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 14 сентября ожидается солнечная и прохладная погода. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 20−22°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Метеорологи отмечают облачность. Столбики термометров ночью покажут 10−12°, днем — 19−21°.

В Одессе 14 сентября Укргидрометцентр прогнозирует теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем ​​поднимется до 25−27°.

В Днепре в субботу днем ожидается незначительный дождь. Ночью температура составит 12−14°, днем — 25−27°.

В Харькове 14 сентября Укргидрометцентр обещает дождь. Ночью термометры покажут 12−14°, днем — 24−26°.

На Закарпатье завтра ожидается прохладная погода. На небе будет облачно. Температура воздуха немного понизится и ночью составит 12−14°, днем — 21−23°.

Погода в Украине 14 сентября. Фото: Укргидрометцентр.

Магнитная буря в Киеве 14 сентября не ожидается. Метеорологи обещают преимущественно спокойную геомагнитную обстановку.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 сентября. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщалось, на Канарах 2,5 тыс. человек остаются пропавшими без вести после урагана «Дориан».

Источник: Ракурс


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