Ураган «Дориан» на Багамах сделал много разрушений.

https://racurs.ua/n126671-uragan-dorian-na-bagamah-propavshimi-bez-vesti-schitautsya-2-5-tys-chelovek-video.html

Ракурс

В результате смертоносного урагана «Дориан», который 1 сентября обрушился на Багамские острова, есть тысячи пропавших без вести и десятки погибших.

Loading...

Власти Багамских островов обновили данные о жертвах и пострадавших в результате мощного циклона, который несколько суток разрушал инфраструктуру и забирал человеческие жизни на островах Абако и Гранд Багама. По состоянию на 11 сентября 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести, сообщает DW со ссылкой на AP.

Сейчас спасательные службы работают с базами данных, чтобы получить окончательные результаты. Поэтому список пропавших лиц можно считать неокончательным. Он может либо стать более масштабным, либо количество заявленных пропавших лиц уменьшится.

Жертвами мощного циклона стали уже 50 человек. Учитывая масштабные разрушения число может возрасти. Из зоны бедствия власти эвакуировали тысячи человек.

Напомним, ураган обрушился на Багамские острова 1 сентября. В тот момент скорость ветра достигала 298 км/ч. Впоследствии, 2 сентября, ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — в третьей.

На прошлой неделе сообщалось, что ураган «Дориан» на Багамских островах унес жизни 43 человек. Количество жертв тропического шторма может увеличиться, поскольку многие человек сейчас считаются пропавшими без вести.