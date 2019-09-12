Ураган «Доріан» на Багамах зробив багато руйнувань.

https://racurs.ua/ua/n126671-uragan-dorian-na-bagamah-znyklymy-bezvisty-vvajautsya-2-5-tys-osib-video.html

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Внаслідок смертоносного урагану «Доріан», який 1 вересня налетів на Багамські острови, є тисячі зниклих безвісти та десятки загиблих.

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Влада Багамських островів оновила дані щодо жертв та постраждалих унаслідок потужного циклону, який кілька діб руйнував інфраструктуру та забирав людські життя на островах Абако і Гранд Багама. Станом на 11 вересня 2,5 тис. осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє DWіз посиланням на AP.

Наразі рятувальні служби працюють з базами даних, щоб отримати остаточні результати. Тому список зниклих осіб можна вважати попереднім. Він може або стати масштабнішим, або кількість заявлених зниклих осіб зменшиться.

Жертвами потужного циклону стали вже 50 осіб. З огляду на масштабні руйнування це число може зрости. Із зони лиха влада евакуювала тисячі осіб.

Нагадаємо, ураган обрушився на Багамські острови 1 вересня. У той момент швидкість вітру досягала 298 км/год. Згодом, 2 вересня, ураган послабшав до четвертої категорії, а 3 вересня — до третьої.

Минулого тижня повідомлялося, що ураган «Доріан» на Багамських островах забрав життя 43 осіб. Кількість жертв тропічного шторму може збільшитися, оскільки багато осіб наразі вважаються зниклими безвісти.