Марія Матіос написала історичний роман про три війни. Фото: VIDIA.ua

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Ракурс

Українська письменниця Марія Матіос написала історичний роман «Букова земля», який 21 вересня презентують на Львівському книжковому форумі.

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Роман охоплює 225 років історії, дві світові війни на конфлікт та сході України. В основу твору покладені 550 реальних персонажів та глибоке дослідження подій. Про це повідомив на своїй сторінці брат письменниці Анатолій Матіос.

Я нікого нічому не вчу у своїх книжках. Не виношу вироки, на це є суд історії. На всі події та всі дії людей. Я просто раджу задуматися над тим, що ми, живі люди, робимо, як ми діємо. Бо мертві сорому не мають, — заявила Матіос у коментарі УНН.

За словами самої письменниці, вона першою розробила тему депортації німців з Буковини у 1940 році та прихід німців на Буковину в 1700-х роках. Матіос ретельно дослідила Першу світову війну та створення першого добровольчого батальйону під назвою «Гуцульський легіон».

Письменниця наголошує, що у творі поіменно називає осіб, які стояли за голокостом на Буковині та підтверджує дані історичними архівними документами. Матіос зазначила, що цю тему в літературі не розробляли ні буковинські, ні європейські історики.

Зазначимо, що серед відомих робіт Марії Матіос роман «Солодка Даруся» та збірник оповідань «Нація».

Нагадаємо, політик Віктор Медведчук через суд намагається заборонити книгу про Василя Стуса.