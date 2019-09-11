Головні новини 11 вересня: на військових складах прогриміли вибухи, а Зеленський підписав закон про скасування недоторканності. Фото: Comments.ua

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На військових складах в Калинівці Вінницької області сьогодні прогриміли шість вибухів. Причиною події стало горіння 2 га сухої трави. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але на ділянці підриву боєприпасів технічної території бази зберігання спостерігалося сильне задимлення.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності, який був прийнятий Верховною Радою 3 вересня 2019 року. Відповідно до закону, з ст. 80 Конституції України приберуть положення про гарантування депутатської недоторканності, завдяки якій політиків неможливо притягнути до кримінальної відповідальності без згоди парламенту.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розгляд справи «Україна проти Росії». На даному етапі проходять слухання щодо підсудності справи. У суду є від 6 до 12 місяців, щоб прийняти рішення з цього питання, а потім почнеться розгляд по суті справи про порушення прав людини РФ в окупованому Криму.

Верховна Рада України визнала «вибори» в окупованому і анексованому Криму нелегітимними. Відповідний проект постанови був прийнятий парламентом за основу і в цілому. Документ містить звернення до світової спільноти з проханням дати оцінку порушенню РФ міжнародного права.

В головний офіс «ПриватБанку» в Дніпрі прийшла група озброєних людей. За деякими даними, обшук проводила Національна поліція через укладений банком договір. Правоохоронці не вилучали техніку і документи під час проведення слідчих дій.