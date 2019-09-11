Зеленський погодив ухвалений Радою закон. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126640-zelenskyy-pidpysav-zakon-schodo-znyattya-deputatskoyi-nedotorkannosti.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 11 вересня підписав закон про скасування депутатської недоторканності, який був ухвалений Верховною Радою 3 вересня 2019 року.

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Закон передбачає, що ст. 80 Конституції України буде викладатися у новій редакції. Приберуть положення про те, що нардепам ВРУ гарантується депутатська недоторканність і те, що політиків неможливо затримати, заарештувати та притягнути до кримінальної відповідальності без згоди парламенту. Про це сьогодні повідомив Офіс президента.

Нова редакція ст. 80 Конституції передбачає, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Передбачається, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект «Про зняття недоторканності з народних депутатів України» № 7203. За відповідне рішення проголосували 373 народні обранці.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу перед парламентарями нагадав депутатам, що вони працюють у Верховній Раді і за скоєні злочини всім доведеться відповідати перед законом.