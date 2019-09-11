Зеленский согласовал принятый Радой закон. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126640-zelenskiy-podpisal-zakon-o-snyatii-deputatskoy-neprikosnovennosti.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 11 сентября подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 3 сентября 2019 года.

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Закон предусматривает, что ст. 80 Конституции Украины будет излагаться в новой редакции. Уберут положение о том, что нардепам ВРУ гарантируется депутатская неприкосновенность и то, что политиков невозможно задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности без согласия парламента. Об этом сегодня сообщил Офис президента.

Новая редакция ст. 80 Конституции предусматривает, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект «О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины» № 7203. За соответствующее решение проголосовали 373 народных избранника.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления перед парламентариями напомнил депутатам, что они работают в Верховной Раде и за совершенные преступления всем придется отвечать перед законом.