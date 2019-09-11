На военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Фото: Слово і діло

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Ракурс

Взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области прогремели сегодня, 11 сентября. В результате инцидента никто не пострадал.

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Всего на складах под Винницей прогремели шесть взрывов, после чего образовалось задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения, сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало горения около 2 га сухой травы. На месте работают все необходимые службы, продолжается локализация возгорания.

Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет, также нет пострадавших. Ситуация контролируется, — заверили в ведомстве.

Как известно, это уже не первые взрывы на военных складах в Калиновке. В сентябре 2017 года здесь произошел пожар, после чего начали взрываться боеприпасы. По этой причине из опасной зоны в срочном порядке были эвакуированы около 30 тыс. местных жителей. Тогда в Министерстве обороны привлекли к ответственности десять военных.

В прокуратуре тогда заявили, что сотрудники частной компании на стратегическом объекте переместили легковоспламеняющиеся предметы в запретную зону, где хранились боеприпасы для танковых пушек, в связи с чем произошел пожар.