Сущенко раскрыл детали своего задержания. Фото: скриншот из трансляции

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Ракурс

Роман Сущенко, украинский журналист и политический заключенный, заявил, что Федеральная служба безопасности России более года работала над проведением его задержания.

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По его словам, это была спланированная спецоперация ФСБ, а само задержание стало неожиданностью для журналиста. Об этом Сущенко заявил 11 сентября во время пресс-конференции в здании агентства «Укринформ» в Киеве.

Процесс задержания был неожиданный и страшный. Все произошло внезапно во время общения с человеком в автомобиле. Водитель заявил, что ему нужно проверить колесо и вышел из салона. Через мгновение налетели сотрудники спецслужб, вытащили меня из авто. После того получаса возили по городу с мешком на голове и затем доставили в следственное управление, где уже все следственные действия начались, — отметил Сущенко.

Также политзаключенный рассказал о самом обмене между Украиной и РФ. По словам Сущенко, 15 августа тюремщики приказали ему собирать вещи и брать с собой не более 20 кг. Тогда украинец понял, что его куда-то переправят самолетом.

Уже 16 августа Сущенко этапировали самолетом из Кирово в Москву и доставили в СИЗО «Лефортово». Во время пребывания в камере никаких контактов с родственниками или с представителями консульства не было. Консула допустили к Сущенко за несколько дней и тот попросил подписать документы, которые позволят вернуться в Украину. Уже за несколько дней политзаключенного и других пленных моряков доставили в аэропорт «Внуково», им зачитали указ Путина о помиловании.

Тогда я понял, что уже все — несколько часов и мы будем дома. В самолете уже начало попускать, и когда пересекли воздушную границу, уже легче стало, — добавил Сущенко.

Как известно, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. В столице РФ он прибыл самолетом из Парижа с частным визитом. О месте содержания Сущенко стало известно только 2 октября, когда в московский СИЗО «Лефортово», где он находился, прибыла плановая проверка условий содержания заключенных. Россияне украинца обвиняли в якобы шпионаже в пользу Украины.

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ 12 сентября того же года рассмотрел апелляцию и признал это решение законным. Сущенко был помилован президентом РФ Владимиром Путиным и 7 сентября прибыл в Киев самолетом из Москвы вместе с 34 другими пленными и политзаключенными.

Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко запретили въезд на территорию России сроком на 20 лет.