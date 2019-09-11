Роман Сущенко, фото: «Укринформ»

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Роман Сущенко, украинский политзаключенный, освобожденный недавно из российского заключения, во время сегодняшней пресс-конференции рассказал о своих планах на будущее.

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По его словам, у него есть желание вернутся к творчеству, к журналистике.

Сейчас я уже в штате в должности собственного корреспондента. Дальнейшие шаги не обсуждали, — отметил Сущенко.

О том, останется ли он в Украине или будет работать в другом государстве, Сущенко отметил, что соответствующие планы «еще не получили очертания».

Также планирую заниматься публичной деятельностью в теме освобождения украинских заключенных, — сообщил Сущенко.

По словам Сущенко, существуют планы создания структуры, которая будет заниматься судьбами политзаключенных, который только на территории России около сотни, и еще значительное количество на временно оккупированных территориях.

Это очень длительный процесс и не только моей компетенции, пока общей картины я не вижу. Но свою миссию я вижу в этом, — отметил политзаключенный.

Он также сообщил о планах провести аукцион своих работ, которые создавал за решеткой, чтобы помочь украинским политзаключенным и их семьям.

Прошу помощи в реализации этой идеи, в том числе у бизнесменов и политиков, — отметил Сущенко.

Для изготовления картин он использовал открытки, которые ему присылали, и ручку. Позже также смог подписаться на несколько изданий, из украинских — лишь на «Зеркало недели», и использовал имеющиеся там цветные приложения и рекламу, которые интерпретировал по-своему.

В колонию мне написала немецкая художница, которая посылала мне вырезки из различных старинных изданий. Также мне присылали фото из Франции, — сообщил политзаключенный.

Также Сущенко отметил, что уже оправился после освобождения из заключения и «настроил рецепторы на нормальную жизнь».

До этого была непонятна инерция. Сейчас я уже говорю сознательно, этому помогли, конечно, и врачи «Феофании», — рассказал политзаключенный.

Он также сообщил, что прошел ряд медицинских обследований, в результате которых были выявлены определенные моменты, требующие урегулирования.

В частности, на следующей неделе должна состояться небольшая хирургическая операция.

А общее состояние благодаря семье, друзьям, общению с коллегами, я думаю, что психически какая-то настройка на нормальный такой ритм будет, — убежден политзаключенный.

Сущенко освободили из российского заключения во время обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Сегодня он дает в Киеве первую со времени освобождения пресс-конференцию.

До задержания россиянами в 2016 году Сущенко работал корреспондентом во Франции.

Напомним, вчера другие освобожденные политзаключенные — Олег Сенцов и Александр Кольченко рассказали о своих планах на будущее.