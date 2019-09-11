Роман Сущенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126631-politzakluchennyy-roman-suschenko-daet-pervuu-press-konferenciu-posle-osvobojdeniya-translyaciya.html

Ракурс

Пресс-конференция Романа Сущенко, украинского политзаключенного, освобожденного в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, началась сегодня в помещении агентства «Укринформ» в Киеве.

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Это первая пресс-конференция Сущенко после освобождения из российского заключения.

Вместе с Сущенко на пресс-конференции присутствует его адвокат Марк Фейгин.

Украинского журналиста Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл по своим делам самолетом из Парижа. Россияне обвиняли его в шпионаже в пользу Украины — в якобы намерениях узнать возможную дату наступления российских боевиков на Мариуполь.

4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Удерживали Сущенко в колонии № 11 города Кирово-Чепецк Кировской области РФ.

Во второй половине августа этого года стало известно, что Сущенко перевели в московское СИЗО «Лефортово», где также содержали пленных украинских моряков. 7 сентября Сущенко самолетом из Москвы вместе с 34 другими пленными и политзаключенными вернулся в Украину.

Напомним, вчера первую пресс-конференцию после освобождения дали другие политзаключенные — Олег Сенцов и Александр Кольченко. Они, в частности, рассказали о своих планах на будущее.