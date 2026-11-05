Виталий Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko

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Київ функціонує в надзвичайно складних умовах.

Міська влада опрацьовує різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику та теплогенерацію, на системи водопостачання.

Про це мер міста Віталій Кличко заявив сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі.

Скажу головне, про що говорять усі експерти і фахівці. При такій інтенсивності нищівних атак ворога без захисту ключових об'єктів системами ППО відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об'єктів — під великим питанням! — наголосив він. — Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи рій дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються.

Кличко також повідомив, що на сьогодні до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків міста. Подачу тепла в них почали з понеділка, 2 листопада.