Існування критичних об'єктів Києва під великим питанням через масштабні удари по місту — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n217247-isnuvannya-krytychnyh-obiektiv-kyieva-pid-velykym-pytannyam-cherez-masshtabni-udary-po-mistu.htmlРакурс
Київ функціонує в надзвичайно складних умовах.
Міська влада опрацьовує різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику та теплогенерацію, на системи водопостачання.
Про це мер міста Віталій Кличко заявив сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі.
Скажу головне, про що говорять усі експерти і фахівці. При такій інтенсивності нищівних атак ворога без захисту ключових об'єктів системами ППО відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об'єктів — під великим питанням! — наголосив він. — Бо коли прилітає одразу кілька ракет чи рій дронів, ніякі захисні споруди з цим не впораються.
Кличко також повідомив, що на сьогодні до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків міста. Подачу тепла в них почали з понеділка, 2 листопада.
На запуск централізованої системи теплопостачання Києва — однієї з найбільших у Європі (протяжність тепломереж близько 3 000 км) — необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури, — зазначив він.