Роман Сущенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126631-politv-yazen-roman-suschenko-daie-pershu-pres-konferenciu-pislya-zvilnennya-translyaciya.html

Ракурс

Прес-конференція Романа Сущенка, українського політв’язня, звільненого в межах обміну полоненими між Україною та Росією, розпочалася сьогодні в приміщенні агентства «Укрінформ» у Києві.

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Це перша прес-конференція Сущенка після звільнення з російського ув’язнення.

Разом із Сущенком на прес-конференції присутній його адвокат Марк Фейгін.

Українського журналіста Сущенка затримали наприкінці вересня 2016 року в Москві, куди він прибув у власних справах літаком із Парижа. Росіяни звинувачували його у шпигунстві на користь України — у нібито намірах дізнатися можливу дату наступу російських бойовиків на Маріуполь.

4 червня 2018 року його засудили до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Утримували Сущенка в колонії № 11 міста Кірово-Чепецька Кіровській області РФ.

У другій половині серпня цього року стало відомо, що Сущенка перевели до московського СІЗО «Лефортово», де також утримували полонених українських моряків. 7 вересня Сущенко літаком з Москви разом із 34 іншими полоненими та політв’язнями повернувся до України.

Нагадаємо, вчора першу прес-конференцію після звільнення дали інші політв’язні — Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Вони, зокрема, розповіли про свої плани на майбутнє.