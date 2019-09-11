Рада проголосувала за покращення інвестиційної діяльності. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n126630-parlament-pidtrymav-zakonoproekt-schodo-stymuluvannya-investyciynoyi-diyalnosti-v-ukrayini.html

Ракурс

Народні депутати Верховної Ради проголосували за проект закону № 1059 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

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Законопроект підтримали 290 народних обранців. Проти голосували 2 нардепів, а 34 політиків утрималися. Про це 11 вересня повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового засідання.

У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що цей законопроект повинен сприяти поліпшенню інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business. Вносяться зміни до низки застарілих законів.

Очікується, що закон дозволить знизити кількість порушень прав міноритарних акціонерів, знизити вартість кредитних ресурсів. Також повинні зменшитися витрати, пов’язані з будівництвом житлових та нежитлових об'єктів. Автори документу стверджують, що закон дозволить підвищити якість правосуддя в господарських справах, скоротити строки розгляду господарських спорів, збільшити кількості ТзОВ, що діють на підставі модельного статуту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що валовий внутрішній продукт держави зростатиме на 5−7% на рік, інвестиції в інфраструктуру становитимуть 20 млрд дол., в порядок приведуть 24 тис. км доріг, кількість реально працюючих аеропортів збільшать до 15, а морських портів — до п’яти.