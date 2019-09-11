Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
За перевантажені фури каратимуть. Фото: Волинські новини

Депутати Ради підтримали законопроект, що передбачає збільшення штрафів за перевантажені фури

11 вер 2019, 11:57
999

Український парламент підтримав пропозицію щодо збільшення штрафів за перевантажений вантажний транспорт.

Loading...

Законопроект № 1047 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» підтримав 331 обранець. Кнопку «проти» натиснули троє парламентарів, ще 13 утрималися від голосування. Про це йшлося під час сесії, яку транслювали українські телеканали.

Законопроект покликаний попередити передчасне руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. Пропонується штрафувати за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу. Таке порушення каратиметься 500 неоподатковуваними мінімумами доходів громадян.

Якщо ж вагова норма при перевезенні перевищена на 10−20%, то штраф передбачає 1 тис. неоподатковуваних мінімумів. У разі перевищення вагової норми на понад 20%, то штраф виписуватиметься в розмірі 2 тис. неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, 11 вересня парламент підтримав у першому читанні законопроект президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Все трапилося раптово, було страшно»: Сущенко розповів про обставини свого затримання в Москві

Український політичний в’язень та журналіст Роман Сущенко, який з 2016 року утримувався на території РФ та був засуджений за начебто шпигунство, вперше поспілкувався з журналістами після повернення додому

Новини України
13:37

Рада підтримала у першому читанні законопроект про незаконне збагачення

Верховна Рада України розглянула та підтримала більшістю голосів проект закону щодо конфіскації незаконних активів державних службовців. Законопроектом пропонувалося встановити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Новини України
11:07
Новини партнерів
Загрузка...