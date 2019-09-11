За перевантажені фури каратимуть. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n126628-verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproekt-scho-peredbachaie-zbilshennya-shtrafiv-za-perevantajeni-fury.html

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Український парламент підтримав пропозицію щодо збільшення штрафів за перевантажений вантажний транспорт.

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Законопроект № 1047 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» підтримав 331 обранець. Кнопку «проти» натиснули троє парламентарів, ще 13 утрималися від голосування. Про це йшлося під час сесії, яку транслювали українські телеканали.

Законопроект покликаний попередити передчасне руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. Пропонується штрафувати за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу. Таке порушення каратиметься 500 неоподатковуваними мінімумами доходів громадян.

Якщо ж вагова норма при перевезенні перевищена на 10−20%, то штраф передбачає 1 тис. неоподатковуваних мінімумів. У разі перевищення вагової норми на понад 20%, то штраф виписуватиметься в розмірі 2 тис. неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, 11 вересня парламент підтримав у першому читанні законопроект президента України Володимира Зеленського про незаконне збагачення.