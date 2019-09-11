За перегруженные фуры будут наказывать. Фото: Волынские новости

https://racurs.ua/n126628-verhovnaya-rada-podderjala-zakonoproekt-predusmatrivauschiy-uvelichenie-shtrafov-za-peregrujennye.html

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Украинский парламент поддержал предложение об увеличении штрафов за перегруженный грузовой транспорт.

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Законопроект № 1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» поддержал 331 избранник. Кнопку «против» нажали трое парламентариев, еще 13 воздержались от голосования. Об этом шла речь во время сессии, которую транслировали украинские телеканалы.

Законопроект призван предупредить преждевременное разрушение автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами. Предлагается штрафовать за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения. Такое нарушение будет караться 500 необлагаемыми минимумами доходов граждан.

Если же весовая норма при перевозке превышена на 10−20%, то штраф предусматривает 1 тыс. необлагаемых минимумов. В случае превышения весовой нормы на 20% штраф будет выписываться в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов.

Напомним, 11 сентября парламент поддержал в первом чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.