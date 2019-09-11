Под Днепром взорвали банкомат и похитили 350 тыс. грн. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n126627-pod-dneprom-vzorvali-bankomat-i-pohitili-350-tys-grn-foto.html

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Банкомат взорвали в Днепропетровской области. Это уже не первое подобное преступление в регионе, на этот раз злоумышленник завладел суммой в 350 тыс. грн.

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Банкомат был размещен в одном из продуктовых магазинов в селе Чумаки. Для взрыва злоумышленник применил газовоздушную смесь, сообщают УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

После совершения преступления неизвестный скрылся с места, его ищет полиция. По факту инцидента начато досудебное расследование.

Интересно, что в апреле в селе Орловщина Днепропетровской области неизвестные также взрывали банкомат. Аналогичный инцидент произошел в регионе в июне, тогда преступникам удалось похитить из банкомата полмиллиона гривен.

А в июле в самом Днепре тоже был совершен подрыв банкомата. Здесь злоумышленники взорвали агрегат «ПриватБанка», использовав трубку с газом, который запустили в банкомат.