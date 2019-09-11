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Вчера в одной из школ Черкасс распылил газ, фото: Сергей Воронов

Распыление газа в Черкассах: стали известны подробности инцидента

11 сен 2019, 11:35
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Распыление газа в помещении одной из школ в Черкассах, в результате которого вчера пострадал 21 ребенок, совершил один из шестиклассников, обучающихся в этом заведении.

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Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что было распылено содержимое баллончика для заправки приборов, который шестиклассник взял в гараже своего отца. Газ он распылил в помещении столовой учебного заведения. Мотивы таких действий школьника устанавливаются.

Полиция может открыть уголовное производство по данному факту в соответствии со ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что один ребенок продолжает оставаться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Еще 10 детей находятся дома, а девять — уже на уроках в школе.

По словам Воронова, школьнику, который распылил газ, — 11 лет. По мнению чиновника, этот инцидент, скорее всего, произошел из-за неосторожности или детских шалостей.

И правоохранительными органами и нашими сотрудниками из воспитательного направления проводится усиленная соответствующая работа!, — отметил Воронов.

Напомним, один ребенок из тех, кого пришлось госпитализировать после распыления газа в Черкассах, вчера находился в состоянии средней тяжести.


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