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Зеленский отобрал статус посла у трех политиков, которые были назначены указом Порошенко. Фото: 24 канал

Зеленский отобрал статус послов у трех политиков, назначенных Порошенко

11 сен 2019, 11:20
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ № 680/2019, которым лишил статуса чрезвычайного и полномочного посла двух депутатов нынешнего созыва парламента и одного экс-нардепа.

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Указ опубликован на сайте главы государства 11 сентября.

Так, Зеленский лишил статуса посла депутатов Верховной Рады Владимира Арьева, Артура Герасимова и бывшего депутата Георгия Логвинского. Все трое были назначены послами согласно указам № 275 и № 298 экс-президента Украины Петра Порошенко.

В распоряжении нового президента эти назначения определены как «безосновательные».

Известно, что Арьев получил ранг посла в качестве главы комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа. Герасимов был главой постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а Логвинский был заместителем Арьева в ПАСЕ.

Напомним, что вчера Зеленский внес представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Источник: Ракурс


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