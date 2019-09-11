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Зеленский отобрал статус посла у трех политиков, которые были назначены указом Порошенко. Фото: 24 канал
Зеленский отобрал статус послов у трех политиков, назначенных Порошенкоhttps://racurs.ua/n126624-zelenskiy-otobral-status-posla-u-treh-politikov-kotorye-byli-naznacheny-ukazom-poroshenko.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ № 680/2019, которым лишил статуса чрезвычайного и полномочного посла двух депутатов нынешнего созыва парламента и одного экс-нардепа.
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Указ опубликован на сайте главы государства 11 сентября.
Так, Зеленский лишил статуса посла депутатов Верховной Рады Владимира Арьева, Артура Герасимова и бывшего депутата Георгия Логвинского. Все трое были назначены послами согласно указам № 275 и № 298 экс-президента Украины Петра Порошенко.
В распоряжении нового президента эти назначения определены как «безосновательные».
Известно, что Арьев получил ранг посла в качестве главы комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа. Герасимов был главой постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а Логвинский был заместителем Арьева в ПАСЕ.
Напомним, что вчера Зеленский внес представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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