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Зеленський відібрав статус посла у трьох політиків, призначених Порошенком. Фото: 24 канал

Зеленський відібрав статус послів у трьох політиків, призначених Порошенком

11 вер 2019, 11:20
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 680/2019, яким позбавив статусу Надзвичайного і Повноважного посла двох депутатів нинішнього скликання парламенту і одного екс-нардепа.

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Указ опубліковано на сайті глави держави 11 вересня.

Так, Зеленський позбавив статусів депутатів Верховної Ради Володимира Ар'єва, Артура Герасимова і колишнього депутата Георгія Логвинського. Всі троє були призначені послами згідно з указами № 275 і № 298 екс-президента України Петра Порошенка.

У розпорядженні нового президента ці призначення визначені як «безпідставні».

Відомо, що Ар'єв отримав ранг посла як голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа. Герасимов був головою постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ, а Логвинський був заступником Ар'єва в ПАРЄ.

Нагадаємо, що вчора Зеленський вніс подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Джерело: Ракурс


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