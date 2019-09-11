Рада проголосувала за законопроект про незаконне збагачення. Фото:

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Ракурс

Український парламент 11 вересня розглянув у першому читанні проект закону № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

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Законопроект, який передбачає конфіскацію незаконно здобутих активів чиновниками, на сьогоднішньому засіданні підтримали 316 народних депутатів. Ще 38 політиків утрималися. Про це йшлося у трансляції сьогоднішнього ранкового засідання ВРУ.

Цей закон, поданий президентом Володимиром Зеленським, передбачає покарання за незаконне збагачення чиновників. Документом пропонувалося встановити кримінальну відповідальність у разі набуття чиновником активів, які на 11,5 млн грн перевищують доходи зазначеної особи. У цьому випадку порушнику закону загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади та займатись певною діяльність.

Нагадаємо, 6 вересня антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроект № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів».