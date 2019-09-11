Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рада проголосовала за законопроект о незаконном обогащении. Фото:

Рада поддержала в первом чтении законопроект о незаконном обогащении

11 сен 2019, 11:07
999

Украинский парламент 11 сентября рассмотрел в первом чтении проект закона № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

Loading...

Законопроект, который предусматривает конфискацию незаконно добытых активов чиновниками, на сегодняшнем заседании поддержали 316 народных депутатов. Еще 38 политиков воздержались. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего утреннего заседания ВРУ.

Этот закон, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривает наказание за незаконное обогащение чиновников. Документом предлагалось установить уголовную ответственность в случае приобретения чиновником активов, которые на 11,5 млн грн превышают доходы указанного лица. В этом случае нарушителю закона грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельность.

Напомним, 6 сентября антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 1031 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Верховная Рада проголосовала за закон о приватизации государственного и коммунального имущества

Украинский парламент на сегодняшнем утреннем заседании принял за основу проект закона о внесении изменений в закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества»

Новости Украины
11:51

Рада поддержала в первом чтении законопроект о незаконном обогащении

Верховная Рада Украины рассмотрела и поддержала большинством голосов проект закона о конфискации незаконных активов государственных служащих. Законопроектом предлагалось установить уголовную ответственность за незаконное обогащение

Новости Украины
11:07
Новости партнеров
Загрузка...