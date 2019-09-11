Рада проголосовала за законопроект о незаконном обогащении. Фото:

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Украинский парламент 11 сентября рассмотрел в первом чтении проект закона № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

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Законопроект, который предусматривает конфискацию незаконно добытых активов чиновниками, на сегодняшнем заседании поддержали 316 народных депутатов. Еще 38 политиков воздержались. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего утреннего заседания ВРУ.

Этот закон, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривает наказание за незаконное обогащение чиновников. Документом предлагалось установить уголовную ответственность в случае приобретения чиновником активов, которые на 11,5 млн грн превышают доходы указанного лица. В этом случае нарушителю закона грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельность.

Напомним, 6 сентября антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 1031 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов».