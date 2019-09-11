Захваченные террористами самолеты поразили башни Всемирного торгового центра, фото: «Википедия»

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Ракурс

Сегодня — 18-я годовщина масштабных терактов, совершенных террористами-смертниками в США в 2001 году.

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Тогда четыре пассажирских самолета были захвачены террористами (как впоследствии оказалось, это были члены террористической организации «Аль-Каида»).

Два захваченных самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — в здание Пентагона, расположенное в штате Вирджиния недалеко от столицы страны Вашингтона. Еще один самолет упал в штате Пенсильвания.

Всего в результате теракта погибли 2977 человек — в основном люди, находившиеся в разрушенных зданиях, а также пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, и более 400 спасателей. Еще 6 тыс. человек пострадали.

С годами оказалось, что эти теракты имеют еще и другие страшные последствия — продукты горения, которые возникали в результате вызванных терактами пожаров, приводили к развитию онкологических заболеваний у спасателей и полицейских, работавших на местах этих инцидентов.

54-летний отставной детектив полиции Нью-Йорка Том Фрей, который был отправлен ко Всемирному торговому центру в первые часы после теракта, рассказал телеканалу NBC свою историю.

Фрей отметил, что его первоочередной задачей был сбор информацию о погибших и раненых сотрудниках полиции.

Я посмотрел на другие здания, и они были покрыты этой пылью, и я сказал: «Это не хорошо. Через десять лет мы заплатим за это цену», — отметил правоохранитель.

После этого он занимался разбором завалов упавших башен Всемирного торгового цента в поисках тех, кто мог выжить.

Первые несколько дней мы не носили защитную одежду. Нам предоставили бумажные маски. Это было все, — отметил полицейский.

Но нам пришлось делать то, что пришлось. Мы пытались помочь и найти кого-то, кто мог выжить среди завалов. Это то, что нас волновало. Я бы сделал это снова, — отмечает Фрей.

Спустя еще примерно неделю его отправили на свалку Стейт-Айленд, где обломки просеивались через специальные машины, чтобы выявить любые важные остатки.

Фрей провел там несколько месяцев, и, по его мнению, именно там заболел.

Мы носили эти белые костюмы. Все было хорошо, пока ты не шел есть. Ты снимаешь маску и костюм и пыль попадает в еду, — отметил Фрей.

Я подумал: «Это не хорошо», но в то время мы не осознавали, что происходит. Сначала мы брали с собой костюм домой. Затем, спустя несколько недель, нам сказали: «Не носите домой эти костюмы, убедитесь, что вы не приносите в дом загрязнение на обуви», — добавил правоохранитель.

По его слова, в результате многие со временем заболели.

Я подумал, вау, я, пожалуй, был одним из счастливчиков, кто уцелел. Затем в феврале 2016 года я пошел к врачу на очередной осмотр и обнаружил, что у меня лимфома Ходжкина, — рассказал полицейский.