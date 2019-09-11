Захоплені терористами літаки вразили вежі Всесвітнього торговельного центру, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

Сьогодні — 18-та річниця масштабних терактів, здійснених терористами-смертниками в США у 2001 році.

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Тоді чотири пасажирські літаки були захоплені терористами (як згодом виявилося, це були члени терористичної організації «Аль-Каїда»).

Два захоплені літаки були спрямовані у вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку, ще один — у будівлю Пентагону, розташовану в штаті Вірджинія поблизу столиці країни Вашингтона. Ще один літак упав у штаті Пенсильванія.

Загалом внаслідок теракту загинули 2977 осіб — здебільшого люди, що перебували в зруйнованих будівлях, а також пасажири та члени екіпажу захоплених літаків, і понад 400 рятувальників. Ще 6 тис. людей постраждали.

З роками виявилося, що ці теракти мають ще одні страшні наслідки — продукти горіння, що виникали внаслідок спричинених терактами пожеж, призводили до розвитку онкологічних захворювань у рятувальників та поліцейських, котрі працювали на місцях цих інцидентів.

54-річний відставний детектив поліції Нью-Йорка Том Фрей, котрий був відправлений до Всесвітнього торговельного центру в перші години після теракту, розповів телеканалу NBC свою історію.

Фрей зазначив, що його першим завданням було зібрати інформацію про загиблих та поранених працівників поліції.

Я подивився на інші будівлі, і вони були вкриті цим пилом, і я сказав: «Це не добре. Через десять років ми заплатимо за це ціну», — зазначив правоохоронець.

Після цього він займався розбором завалів обвалених веж Всесвітнього торгового центу, шукаючи тих, хто міг вижити.

Перші кілька днів ми не носили захисного одягу. Нам надали паперові маски. Це було все, — зазначив поліцейський.

Але нам довелося робити те, що довелося. Ми намагалися допомогти і знайти когось, хто міг вижити серед завалів. Це те, що нас хвилювало. Я зробив би це знову, — наголошує Фрей.

Ще приблизно через тиждень його відправили на сміттєзвалище Стейт-Айленд, де уламки просіювалися через спеціальні машини, щоб виявити будь-які важливі залишки.

Фрей провів там кілька місяців, і, на його думку, саме там захворів.

Ми носили ці білі костюми. Все було добре, поки ти не йшов їсти. Ти знімаєш маску та костюм і пил потрапляє на їжу, — зазначив Фрей.

Я подумав: «Це не добре», але в той час ми не усвідомлювали, що відбувається. На початку ми брали з собою костюм додому. Потім, за кілька тижнів, нам сказали: «Не приносьте додому ці костюми, переконайтеся, що ви не приносите до будинку забруднення на взутті», — додав правоохоронець.

За його слова, як наслідок, чимало людей із часом захворіли.

Я подумав, вау, я, мабуть, був одним із щасливчиків, хто вцілів. Потім у лютому 2016 року я пішов до лікаря на черговий огляд і виявив, що у мене лімфома Ходжкіна, — розповів поліцейський.

Нагадаємо, торік були оприлюднені рідкісні фото терактів 11 вересня.