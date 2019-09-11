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Курс валют на сегодня обнародовал НБУ. Фото: flickr.com

Курс валют на 11 сентября: Нацбанк существенно укрепил гривну (ИНФОГРАФИКА)

11 сен 2019, 10:23
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Официальный курс гривны к иностранным валютам 11 сентября определил Национальный банк Украины.

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По состоянию на сегодняшнее утро 1 долл. стоит 24,88 грн. Таким образом гривна укрепилась на 14 коп. по сравнению с 10 сентября. Так вчера 1 долл. стоил 25,02 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня в 25 грн за 1 долл. Последний раз такое падение доллара наблюдалось в августе 2016 года. Так, 14 августа 2016 года 1 долл. стоил 24,85 грн.

В то же время евро подешевело на 14 коп. В среду эта денежная единица стоит 27,47 грн.

Инфографика: НБУ

Инфографика: НБУ

Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявлял, что сейчас курс гривны к доллару и евро искусственно укрепляется Национальным банком Украины. Бизнесмен прогнозирует, что уже осенью курс украинской денежной единицы может достигать 30 грн за 1 долл.

Источник: Ракурс


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