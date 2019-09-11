Главным военным прокурором Украины назначен экс-нардеп Чумак. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n126620-glavnym-voennym-prokurorom-ukrainy-naznachen-eks-nardep-chumak.html

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Виктор Чумак назначен главным военным прокурором Украины. Решение о назначении Чумака на эту должность сегодня принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Чумак будет занимать и должность замглавы Генпрокуратуры. Вчера его кандидатуру согласовали с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

Новоизбранный военный прокурор был депутатом седьмого и восьмого созывов парламента. Его избирали по округу № 214 в Киеве.

В 2000 году Чумак руководил управлением правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны госграницы Украины. В 2004 году он получил должность в Международном центре перспективных исследований, а в 2010 году открыл свой Украинский институт публичной политики.

На выборах президента Украины 2019 года Чумак возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.

Напомним, что 2 сентября Рябошапка уволил с должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.