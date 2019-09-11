Головним військовим прокурором України призначено екс-нардепа Чумака. Фото: Антікор

https://racurs.ua/ua/n126620-golovnym-viyskovym-prokurorom-ukrayiny-pryznacheno-eks-nardepa-chumaka.html

Ракурс

Віктор Чумак став головним військовим прокурором України. Рішення про призначення Чумака на цю посаду сьогодні ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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Чумак також обійматиме посаду заступника голови Генпрокуратури. Вчора його кандидатуру погодили із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

Новообраний військовий прокурор був депутатом сьомого і восьмого скликань парламенту. Його обирали від округу № 214 у Києві.

У 2000 році Чумак керував управлінням правового забезпечення Державного комітету у справах охорони держкордону України. У 2004 році він отримав посаду в Міжнародному центрі перспективних досліджень, а в 2010 році відкрив свій Український інститут публічної політики.

На виборах президента України 2019 року Чумак очолював штаб кандидата Анатолія Гриценка.

Нагадаємо, що 2 вересня Рябошапка звільнив із посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.