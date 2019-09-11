Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

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Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

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Ранкове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради України IX скликання розпочалося о 10.00.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Сьогодні народні обранці планують розглянути низку законопроектів. Серед цього переліку, зокрема законопроект № 1031 щодо конфіскації незаконних активів та законопроект № 1029−1, який передбачає перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також заплановано розглянути законопроект № 1085 «Про захист прав споживачів фінансових послуг», висунутий представником фракції «Слуга народу», головою профільного комітету Данилом Гетьманцевим. Законопроект передбачає наділення регуляторів фінансового ринку, таких як Нацбанк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Нацкомфінпослуг, повноваженнями застосовувати до фінустанов заходи впливу та накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів.

Також Рада розглядатиме законопроект № 1081, котрий пропонує запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Зокрема, автори законопроекту пропонують створити Е-кабінет замовника будівництва.

Також у планах роботи Верховної Ради на сьогодні — перейменування низки населених пунктів у різних регіонах України.

Нагадаємо, вчора співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко звинуватила парламентську більшість у законодавчому плагіаті.