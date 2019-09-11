Новини України

Україна проти Росії: ЄСПЛ сьогодні розгляне справу проти РФ по Криму. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n126618-ukrayina-proty-rosiyi-iespl-sogodni-rozglyane-spravu-proty-rf-po-krymu.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проведе сьогодні засідання, присвячене міждержавній справі «Україна проти Росії». Сьогодні будуть слухати матеріали справи про порушення Російською Федерацією прав людини в окупованому Криму.

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Слухання розпочнуться з ранку в залі засідань ЄСПЛ у Страстубрзі, повідомляє «Укрінформ».

Як відомо, даний позов внесено на розгляд ЄСПЛ 13 березня 2014 року. Українська сторона стверджує, що РФ незаконно захопила владу в Криму 27 лютого 2014 року, після чого під юрисдикцією цієї держави тут відбулися численні порушення прав людини.

Зокрема, Україна звинувачує РФ у вбивстві українських військових, поліцейських і цивільних осіб. Крім того, російських силовиків звинувачують у застосуванні тортур, жорстокому поводженні і протиправному затриманню українських громадян.

Нагадаємо, що в ЄСПЛ розглядають п’ять міждержавних справ України проти Росії. Всі вони були відкриті після початку агресії РФ проти України. У ЄСПЛ також надійшли понад 4 тис. окремих заяв, пов’язаних з подіями на Донбасі і в Криму.