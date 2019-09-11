Війна на Донбасі: терористи поранили шістьох українських бійців

Шістьох українських військових поранили терористи на Донбасі. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n126619-viyna-na-donbasi-terorysty-poranyly-shistoh-ukrayinskyh-biyciv.html

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Обстріли на Донбасі з боку проросійських бойовиків активізувалися минулої доби. Унаслідок ударів противника по позиціях Об'єднаних сил постраждали шестеро українських військовослужбовців.

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Четверо бійців мають поранення, ще двоє — бойові травми, уточнили сьогодні у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Всього проросійські формування порушували домовленість про припинення вогню 19 разів. По українських позиціях вели вогонь із заборонених мінськими угодами гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.

Терористичних обстрілів зазнали позиції ЗСУ в населених пунктах Богданівка, Новотроїцьке, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Гнутове, Пищевик, Катеринівка, Кримське, Новозванівка, Новотошківське, Майорськ і Попасна.

Між тим нагадаємо, що після обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся 7 вересня, російське МЗС оголосило, чого хоче країна-агресор від української сторони нібито для вирішення ситуації на Донбасі — зняття торговельної і транспортної блокади окупованих територій та відновлення соцвиплат і пенсій їх жителям.