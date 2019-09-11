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Война на Донбассе: террористы ранили шестерых украинских бойцов. Фото: РБК-Украина

Война на Донбассе: террористы ранили шестерых украинских бойцов

11 сен 2019, 09:49
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Обстрелы на Донбассе со стороны пророссийских боевиков активизировались в минувшие сутки. В результате ударов противника по позициям Объединенных сил пострадали шесть украинских военнослужащих.

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Четыре бойца получили ранения, еще два — боевые травмы, уточнили сегодня в пресс-центре операции Объединенных сил.

Всего пророссийские формирования нарушали договоренность о прекращении огня 19 раз. По украинским позициям вели огонь из запрещенных минскими соглашениями гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Террористическим обстрелам подверглись позиции ВСУ в населенных пунктах Богдановка, Новотроицкое, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Гнутово, Пищевик, Екатериновка, Крымское, Новозвановка, Новотошковское, Майорск и Попасная.

Между тем напомним, что после обмена пленными между Украиной и РФ, который состоялся 7 сентября, российский МИД объявил, чего хочет страна-агрессор от украинской стороны якобы для решения ситуации на Донбассе — снятия торговой и транспортной блокады оккупированных территорий и возобновления соцвыплат и пенсий их жителям.

Источник: Ракурс


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