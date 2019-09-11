Новости Украины

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Ракурс
США выделят военную помощь Украине даже в случае запрета от Трампа. Фото: 24 канал

США выделят военную помощь Украине даже в случае запрета от Трампа

11 сен 2019, 09:23
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Военная помощь Украине от США, предварительно в размере 250 млн долл., будет выделена при любых обстоятельствах. Об этом заявили американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий.

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Республиканец Рон Джонсон во время общения с журналистами в Вашингтоне отметил, что обе партии Конгресса будут голосовать за выделение средств Украине, даже если президент США Дональд Трамп примет другое решение, сообщает Reuters.

Как заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, его партия также поддерживает выделение средств на оборонные нужды Украины. Он отметил, что во время встреч с украинскими чиновниками было ясно, что они не могут понять причин, по которым США хотят заморозить выплаты.

Мерфи и Джонсон также отметили, что пытались убедить украинцев в том, что Конгресс оказывает поддержку Украине, которая столкнулась с агрессией со стороны России.

Напомним, что в конце августа Трамп поручил представителям своей администрации по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Источник: Ракурс


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