Новости Украины

Политзаключенный Бекиров перенес операцию, он в реанимации. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n126615-politzakluchennyy-bekirov-perenes-operaciu-on-v-reanimacii.html

Ракурс

Эдем Бекиров, украинский политзаключенный, после возвращения в Украину перенес операцию. В данный момент освобожденный узник Кремля находится в реанимации.

Loading...

Как рассказала дочь Бекирова Элеонора, ее отца прооперировали в кардиологическом отделении «Феофании». Оперативное вмешательство длилось около пяти часов, написала она вчера вечером в Facebook.

Она отметила, что девять месяцев в российских СИЗО не прошли бесследно для ее отца. Это все отразилось не только на здоровье Эдема Бекирова, но и на его психологическом состоянии, добавила Бекирова.

По словам дочери политзаключенного, в ближайшее время с ее отцом будет работать психолог, который должен помочь ему морально восстановиться после заключения в России.

Напомним, что Бекирова и других 34 политзаключенных доставили в Украину в рамках обмена, который прошел 7 сентября.