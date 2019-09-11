Новости Украины

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Ракурс
Политзаключенный Бекиров перенес операцию, он в реанимации. Фото: ТСН

Политзаключенный Бекиров перенес операцию, он в реанимации

11 сен 2019, 08:41
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Эдем Бекиров, украинский политзаключенный, после возвращения в Украину перенес операцию. В данный момент освобожденный узник Кремля находится в реанимации.

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Как рассказала дочь Бекирова Элеонора, ее отца прооперировали в кардиологическом отделении «Феофании». Оперативное вмешательство длилось около пяти часов, написала она вчера вечером в Facebook.

Она отметила, что девять месяцев в российских СИЗО не прошли бесследно для ее отца. Это все отразилось не только на здоровье Эдема Бекирова, но и на его психологическом состоянии, добавила Бекирова.

По словам дочери политзаключенного, в ближайшее время с ее отцом будет работать психолог, который должен помочь ему морально восстановиться после заключения в России.

Напомним, что Бекирова и других 34 политзаключенных доставили в Украину в рамках обмена, который прошел 7 сентября.

Источник: Ракурс


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